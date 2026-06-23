Димитър Стоянов и френският посланик у нас говориха за придобиването на 3D радари за армията

Ускоряване на проектите за модернизация на армията, сред които и придобиването на нови трикоординатни радари, обсъдиха министърът на отбраната Димитър Стоянов и посланикът на Франция у нас Мари Дю Мулен.

От ключово значение за модернизацията на българските въоръжени сили е "пенсионирането" на съветската техника е закупуването на нови 3D радари, противовъздушна отбрана и противокорабни ракети. Проектите вече са подготвени, но зависят пряко от приемането на редовен бюджет за годината, в който да бъдат вписани и военните проекти, за които страната ще използва заема от над 3,2 млрд. евро по механизма за инвестиции в отбраната SAFE.

В началото на месеца парламентът задвижи процеса за придобиване на ключовите за армията трикоординатни радари. Това стана спешно, защото ако договорът не бъде одобрен до края на месеца, България ще загуби слотовете си за производство и няма да има нови радари до 2030 г. Решението беше одобрено почти единодушно. Само трима от "Възраждане" гласуваха "против".

На пресконференцията, която даде за 1 месец на поста, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че сключването на договор с Франция и компанията "Талес" за производството на трикоординатни радари е най-спешната задача пред военното ведомство. Затова и проектът за договора бе гледан още вчера във военната комисия и веднага влезе в седмичната програма на депутатите.

Министърът на отбраната подчерта оскъпяването по договорите за модернизация на армията, които е оставил през 2023 г. Този за трикоординатните радари е поскъпнал с 50 млн. евро и вече е близо 200 млн. евро, каза Стоянов. Като подчерта, че вече се купуват по-модерни радари от тези през 2023 година както и допълнително оборудване.

С парите по механизма на ЕК ще бъдат финансирани 9 проекта, сред които придобиването на 3D радари от френската "Талес" за 195 млн. евро в съкратени срокове, зенитните ракетни комплекси и ракетните системи за залпов огън PULS съвместно с Германия, 155 мм гаубици с Франция. GM 400 могат да откриват въздушни цели на до 515 км и до 30 000 м височина - caмoлeти, вepтoлeти, дpoнoвe и кpилaти paкeти. Те ще служат на новите изтребители F-16, а и ще подсигурят ангажиментите към НАТО за ранно откриване на ракетна атака от изток.

Радарите ще служат на новите изтребители F-16, а и ще подсигурят ангажиментите към НАТО за ранно откриване на ракетна атака от изток.

На срещата на военния министър Стоянов с Мари Дю Мулен било обсъдено и развитието на сътрудничеството на България и Франция в отбраната, както и разширяването на индустриалното партньорство, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Стоянов представи и поетите от правителството мерки за изпълнение на ангажиментите на страната ни към НАТО, както и тези за модернизацията на въоръжените сили.

"Планът за достигане на 5% от БВП за отбрана до 2035 г. вече е факт. Работим както по придобиването на нови способности, така и по изграждането на необходимата инфраструктура за тяхното ефективно използване", заяви военният министър.

Освен за 3D радарите двамата говорили и за другите проекти, по които работим съвместно - за 155-мм самоходни гаубици CAESAR, както и изпълнението на договора за зенитни управляеми ракети VL MICA за Военноморските сили.

"България има добро партньорство с Франция в сферата на отбраната. Надявам се със същото темпо, с което работим по проекта за нови трикоординатни радари, да продължим и останалите съвместни проекти", каза Стоянов. И бе категоричен, че българската отбранителна индустрия трябва да има по-голямо участие в бъдещите инициативи на ЕК за отбрана.

"За нас това е един от най-важните въпроси. Ще търсим активно индустриално сътрудничество с всяка държава, с която реализираме проекти за придобиване на нови способности. Участието на българските компании е важна предпоставка за развитието на националния отбранителен капацитет и вярвам, че френската страна ще подкрепи подобно партньорство", обясни той.

Посланик Дю Мулен потвърди готовността на Франция да продължи съвместната работа с България за заздравяване на отбранителните способности и общата сигурност в ЕС.