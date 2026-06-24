Днес награждаваме още 29 с големи сърца, които дават щастие на българите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Те протягат ръка на болни и отчаяни, спасяват живот, движат честни каузи, мотивират другите за добро. Те мислят за другите повече, отколкото за себе си. Строят, надграждат.

Те са достойните българи. “24 часа” разказва историите им вече повече от две десетилетия. Защото техните истории в новините дават надежда на българите, добавят така дефицитното щастие в ежедневието им.

А “24 часа” празнува 35 години от първия си брой тази година и търси щастието като първа новина.

Днес, на 24 юни, още 29 достойни българи ще се присъединят към общността, в която вече са над 950 души. За 23-и път на церемония ще бъдат отличени хората, които вдъхновяват и ни правят щастливи.

Тази година те ще получат и специално изработена персонална първа страница за тяхната история.

Сред тях са Венцислав, Даниел, Недалин и Петър, които спасиха 17-годишния Дани от водите на разбушувалата се през май Янтра. И седмокласникът Кристиян, който върна изгубени 5000 лв. на хора, спасили го след тежко падане от колело. 11-годишната Десислава, която прави гривнички и събра хиляди левове за болни деца.

Граничният полицай Ивелин Арабаджиев, който извади с риск за живота си десетки пътници от автобуса убиец, катастрофирал до Малко Търново.

И още много истории, които вълнуват и дават надежда.