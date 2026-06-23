1 г. след като омбудсманът разкри насилие в интерната във Варненци, децата не са изведени

Една година след като омбудсманът Велислава Делчева разкри случаи на насилие, включително и сексуално, в интерната в село Варненци децата все още не са изведени от там, а наказани няма. Това разказа самата тя пред БНТ.

Случаят от тетруканското село Варненци е и първия сигнал, който Делчева е получила като омбудсман. Дошъл от UNICEF, но и други неправителствени организации и то в първия работен ден на Делчева. Вътре се съобщавало за сексуално насилие над децата и лоши условия за живот, които Делчева като омбудсман потвърди след проверка на място.

Битовите условия бяха отвратителни - горещини, нямаше климатик, децата стояха на групички пред два стари компютъра и играха игри. Имаше и STEM стая, която беше заключена, а част от оборудването беше още опаковано, разказа Делчева.

От 11 юни т.г. има отговор от Окръжната прокуратура в Силистра, че има образувано досъдебно производство, води се разследване, но делото е срещу незивестен извършител. Децата продължават да са в същия интернат. Те са на до 17 г., а тези, за които са получили сигнали за насилие, тогава са били на между 9 и 13 г.

Дори 1% от това, което те са казали, да е истина, ние трябва да реагираме. Звучи ми скоро да няма развръзка по това досъдебно производство, каза Делчева.

Оказа се много приятна работа, защото в рамките на тази година получих много обаждания и имейли от граждани, на които институцията на омбудсмана е успяла да почогне. Запознах се с много проблеми, с които преди не се бюх сблъсквала. А това е добре, защото човек трябва да учи цял живот, разказа тя какво е да си омбудсман. Тя е на позицията от близо година.