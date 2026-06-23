Вижте какво решава правителството утре

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Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 24 юни, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за обявяване на 17 април за професионален празник на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

2. Проект на Решение за утвърждаване на Класификация на областите на политики /функционалните области и бюджетните програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, чийто бюджет се включва в държавния бюджет, с изключение на първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на Народното събрание и на съдебната власт, за периода 2026-2030 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Решение за одобряване на Общо споразумение за привилегиите и имунитетите на Международната организация на криминалната полиция - ИНТЕРПОЛ.

Внася: министърът на вътрешните работи

4. Проект на Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република Молдова за засилване на сътрудничеството в областта на вътрешните работи.

Внася: министърът на вътрешните работи

5. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за преназначаване на длъжност на офицер от висшия команден състав.

Внася: министърът на отбраната

6. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за заем по SAFE между Европейския съюз, представляван от Европейската комисия, и Република България и проект на Оперативни договорености между Европейската комисия и Република България по инструмента „Мерки за сигурността на Европа" (SAFE).

Внасят: заместник министър-председателят и министър на финансите;

министърът на отбраната

7. Проект на Решение за определяне на кандидати на Република България за съдии в Общия съд на Европейския съюз.

Внася: министърът на правосъдието

8. Проект на Постановление за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост.

Внася: министърът на труда и социалната политика

9. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Заетост и социална политика", което ще се проведе на 29 юни 2026 г. в Люксембург.

Внася: министърът на труда и социалната политика

10. Проект на Решение за определяне на представители на министерствата в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките.

Внася: министърът на образованието и науката

11. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на Европейския съюз, проведено на 11 и 12 май 2026 г., гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: министърът на образованието и науката

12. Проект на Постановление за откриване на Институт за геопространствени изследвания и технологии в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Внася: министърът на образованието и науката

13. Проект на Постановление за изменение на Тарифа № 10 за таксите, които се събират в системата на Министерството на здравеопазването по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 6 на Министерския съвет от 1975 г.

Внася: министърът на здравеопазването

14. Проект на Постановление за отмяна на Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура", приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2007 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

15. Проект на Решение за одобряване проект за изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 - 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от

държавния бюджет.

Внася: министърът на земеделието и храните

16. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, което ще се проведе на 25 юни 2026 г. в Люксембург.

Внася: министърът на околната среда и водите