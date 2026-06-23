Пробив: проект на INSAIT спечели 2,5 млн. евро (Обзор)

Световноизвестният проф. Бернхард Хойплер ще разработва с гранта от Европа алгоритми за мрежи в логистиката и транспорта

За първи път българска научна институция - институтът INSAIT на Софийския университет, спечели най-високото отличие на Европейския съвет за научни изследвания в сферата на инженерните и природните науки. Проектът е на изследователя от INSAIT проф. Бернхард Хойплер - учен със световна известност.

Спечеленото финансиране е за 2,5 млн. евро - сума, по-голяма от всички защитени до момента за България, и е първият пробив за страната ни от създаването на изследователския съвет преди 20 г.

15 от учените, печелили грантове от организацията, са станали носители на Нобелова награда.

838 млн. се отпускат безвъзмездно по “Хоризонт Европа” на 319 водещи изследователи в Европа за високорискови проекти с потенциал да постигат новаторски открития. Този на проф. Хойплер е единственият отличен от България. Насочен е към разработването на алгоритми за нови мрежи, които да действат в реално време в сферата на логистиката, транспортните системи и интернет инфраструктурата. Това е фундаментална наука, която обаче има и приложно значение за икономиката, за логистиката, за ежедневието на всеки от нас, обясни вицепремиерът Атанас Пеканов.

Професорът революционизира алгоритмичния дизайн, така че да се преодолеят ограничения на мащабирането, пропускателната способност и комуникацията на мрежата. Неговата работа е специално отличена от Европейския научен съвет като една от 5-те водещи от всички сфери на науката, каза основателят на INSAIT проф. Мартин Вечев. И бе категоричен, че това е историческо събитие за България. “Тези награди са метрика за нивото на технологиите, на човешкия потенциал на една държава. INSAIT доказа, че моделът, по който работи, наистина е на световно ниво”, обясни проф. Вечев.

Бернхард Хойплер е водещ учен в сферата на алгоритмите. Прави докторска дисертация в Масачузетския технологичен институт, работил е в Политехниката в Цюрих и преди 2 г. се присъединява към INSAIT, създавайки у нас група на световно ниво в сферата на алгоритмите.

Благодарение на структури като INSAIT и толкова значими учени като проф. Хойплер все по-голяма част от лауреатите на международни олимпиади избират да продължат образованието си в България - защото сме на световната сцена и могат да работят със световни учени в собствената си страна, това вече е тенденция, коментира министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

“Това отличие надхвърля далеч пределите на академичната сфера. По такива отличия големите технологични компании съдят за потенциала на дадена държава. То ни нарежда на европейската карта на най-силните научни центрове и увеличава възможностите за привличане на талант, на капитал и на водещи изследвания във върхови научни области”, обобщи премиерът Румен Радев.