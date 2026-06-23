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За ден 32 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 4 - за наркотици

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Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

32 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, а четирима - за наркотици, съобщават от МВР.

По време на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден са проверени 15 690 превозни средства. Контрол е извършен на 18 795 шофьори и пътници.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

14 от шофьорите с положителни проби са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират четирима, трима са отказали тестване.

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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