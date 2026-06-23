Подлудиха шофьори с 3 различни причини да затворят до Ямбол пътя към Бургас



Защо не се обявява, че е затворена магистрала "Тракия" около Ямбол в посока Бургас? А полицаи допълнително объркват шофьорите с грешни обиколни маршрути?

Тези въпроси зададоха на "24 часа" трима разгневени читатели, които решили да поемат в делничен ден към южното Черноморие, за да избегнат уикедните тапи. Вместо това обаче се оказали в ново приключение. Около Ямбол полицаи отбивали движението. "Обясниха, че има пожар на магистралата, който така и не се виждаше. В посока към София движението продължаваше без проблеми", обясни единният шофьор. Униформеният служител ги посъветвал да "опитат" заобиколен път, който той очевидно не познавал. Минути по-късно друг негов колега, обяснил, че изнервените хора са поели всъщност в грешна посока.

"Говорят ли си полицаите помежду си в подобни ситуации, имат ли някаква координация , защото вместо да помагат, реално затрудняват движението?!", попита един от читателите.

Движението при 283 км на магистрала "Тракия" край Ямбол бе спряно и в двете посоки по-рано през деня. Причината за това бе силно задимяване, предизвикано от запалени храсти, съобщиха от АПИ. Първоначално колите били спрени и в двете посоки, по-късно полицията започнала да отклонява движението. Към 17 ч то бе възстановено, съобщиха от пътната агенция.

Според официална информация, която "24 часа" потърси в сайта на Агенция пътна инфраструктура, движението в участъка от км от 282+645 до км 287+870 посока София на АМ "Тракия", е ограничено поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Бургас. Това ще продължи до 25 юли, четвъртък.

На сайта на АПИ за АМ "Тракия" на територията на област Бургас съветват с повишено внимание да се движат автомобилите в участъка от км 342+100 до км 348+250 посока морето, защото пък се обезопасява участък от пътното платно - аварийна лента при км 346+800 ляво. Скоростта е ограничена до 80 км/ч. И това ще продължи до утре.