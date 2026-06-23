Йордан Цонев си пожела тишина след 36 г. шум в политиката, затова я напускал (Обзор)

Дългогодишният зам.-шеф на ДПС, който тази година навършва 70, сам се оттеглил - да даде път на младите

Натрупах опит, време е да дадем път на младите. Решил съм го отдавна. 36 години само шум около мен. Вече искам тишина.

Така лаконично Йордан Цонев обясни пред “24 часа” решението си да се оттегли окончателно от политиката. Миналата седмица той беше изваден от ръководството на ДПС, чийто зам.-председател бе, заедно с още няколко от водещите говорители на партията през последните години.

Цонев разказа, че сам е взел решението да се оттегли. От бюрото бяха извадени и настоящите депутати Станислав Анастасов, Хамид Хамид, Байрам Байрам, от които обаче вече седмица няма никакъв коментар и не идват в парламента.

Решението на Централния съвет на ДПС тогава беше обявено чрез прессъобщение, според което това е отговор на “състоянието на партийните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС”.

Цонев е в политиката от 1991 г., бил е общински съветник и депутат в 12 парламента. Става депутат за първи път в 38-ия парламент от СДС и още тогава е председател на бюджетната комисия. Напуска Иван Костов и синята партия с групата на Христо Бисеров, правят ЕКИП, а след време влизат в ДПС. Цонев пропуска един парламент, а в 40-ия влиза вече като зам.-председател на групата на Ахмед Доган.

Беше първият, който тръгна с Делян Пеевски при разцеплението в ДПС преди две години. Заяви се на негова страна още преди големия конфликт с Доган и отделното явяване на избори. Тогава заговори за етническо разделение в ДПС и че 30 г. бил “българчето” в партията.

Не успя да влезе в 52-ото НС, понеже ДПС не взе мандат във Варна и Велико Търново, където традиционно бе водач, и така остана извън събранието за първи път от 2005 г. насам. Два месеца нямаше публични изяви. Отсъствието му в групата се усеща - беше най-опитният депутат. Не влизаше във всеки дебат, а когато го правеше, имаше какво да каже. Изкушаваше се да прави и превъзпитателни бележки на младите си колеги от други групи. Беше основен говорител на ДПС по бюджета и често спореше с лидера на “Промяната” Асен Василев.

През октомври Йордан Цонев ще навърши 70 години. Сега доайенът в групата е Джевдет Чакъров, който е с 4 г. по-млад от него.

