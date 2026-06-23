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Жена участвала в кражбата в София, единият задържан излязъл от затвора преди месец

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Акцията е на СДВР.

Преди месец е излязъл от затвора единият от задържаните за кражба в столичния кв. "Надежда". Това съобщи шефът на сектор "Грабежи" в СДВР Емил Емилов.

Той посочи, че в обира участвала и жена. Тя не е позната на полицията, но двамата мъже са известни на МВР за кражби, грабежи и престъпления, свързани с дрога.

  Тримата са влезли в апартамент, докато собствениците не били в него. Успели да задигнат скъпи парфюми, компютър и пари. Не очаквали, че криминалистите от секторите "Грабежи" и "Кражби" на СДВР ги дебнат. Те ги арестували с крадените вещи.

Тримата са задържани за до 24 часа, а случаят ще се докладва на прокуратурата. Това е първа лятна кражба в София - използва се моментът, докато собствениците на жилища  са на почивка. Влиза се в домовете им с надеждата, че докато се върнат, вече няма да има следи.

Акцията е на СДВР.

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