Невзоров разказал на МВР за протекции от високите етажи за “Баба Алино”, няма все още обвинения (Обзор)

Не вярвайте на политиците, всички са навързани, имал е контакти с депутати, казва бивш шеф на ДАНС във Варна, работил по казуса

Шест са разследванията на районната и окръжната прокуратура във Варна за незаконния град до Златни пясъци и Олег Невзоров е разпитан по всички в последната седмица, обявиха говорителите на двете институции във вторник. Доказателства за вината на украинеца обаче няма. Той не е обвиняем, но ако се съберат доказателства, това ще се случи, увери Радослав Лазаров от окръжната прокуратура в морската столица.

В понеделник изненадващо Невзоров се появи в града за среща с купувачи на имоти в комплекса, след като напусна страната в края на май при избухването на скандала. Стана ясно, че е пристигнал у нас преди седмица. Първо е разпитан от ГДБОП, уточни вътрешният министър Иван Демерджиев.

“Даде интересни показания за това как длъжностни лица са си затваряли очите, за практиките, от които са се ползвали той и компанията му, както и за експулсирането му от страната и последващата отмяна на тази заповед. Информацията е изпратена в прокуратурата и в ДАНС”, поясни Демерджиев. Министърът също подчерта, че Невзоров не е обвиняем и е бил търсен, за да бъде осигурен на прокуратурата, а не е издирван.

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова също се задейства. Тя командирова опитни върховни прокурори във Варна, за да помагат на разследванията. В окръжната прокуратура има дело за длъжностни престъпления, а в районната има 5 - за незаконната сеч, за фалшивите удостоверения за търпимост, за използването им в Агенцията по кадастъра. Работи се и по две нови. Едното е за незаконния сондаж за вода, който е в един от имотите на “Баба Алино”. Освен незаконната връзка с ВиК инфраструктурата, която е била недостатъчна за снабдяването с вода на част от сградите, е изграден и сондажът, но без необходимите документи и разрешителни. Работи се и по всички иззети документи от офисите на “КУБ Корпорация” при акцията от края на май.

Радослав Лазаров от окръжната прокуратура уточни, че нямат дело за пране на пари по случая с Невзоров. Експулсирането от страната на украинеца било административна мярка, а не наказателна като екстрадирането, когато случаят се докладва на прокуратурата и се образува досъдебно производство.

Невзоров е експулсиран от ДАНС на 3 юли м.г., но 2 седмици по-късно бившият председател на службата Деньо Денев отменя собствената си заповед и така украинецът остава у нас.

Във вторник премиерът Румен Радев припомни, че украинският посланик Олеся Илашчук е търсила контакт с Министерството на външните работи през миналата година, за да поиска повече информация за Олег Невзоров, точно около заповедта за експулсирането му. “Това дали и как е оказвал посланикът на Украйна политическо влияние, надявам се да разберем от показанията на г-н Невзоров”, каза премиерът. Той очаква прокуратурата да реши кой е виновен за случая “Баба Алино”, защото МВР може само да задържи някого за 24 часа, но нищо повече.

По случая с Невзоров и дейността му у нас са работили в структурата на ДАНС във Варна. Бившият шеф Кирил Димов е изготвил доклада, по който е издадена заповедта. Пред “Дневник” Димов потвърждава, че Невзоров е експулсиран заради пране на пари, но не дава допълнителна информация. Написал е мотиви за това и не знае как и защо заповедта на Деньо Денев е отменена две седмици по-късно.

“Имаше други идеи, планове и събрана информация, но аз бях пенсиониран и нямах възможност да продължа работата си по този случай”, казва още Кирил Димов.

Пред БНР добавя, че Невзоров се е ползвал от “сериозни политически протекции” в България, включително на депутати.

“Не вярвайте на политиците и на нещата, които говорят по този случай, защото виждам, че всяка политическа партия изкривява истината в своя собствена полза.

За съжаление, всички така са се навързали в него, че всеки от тях е участвал по някакъв начин в замазването и прикриването, лично или като партия”, казва още бившият шеф на ДАНС във Варна.

Той разкрива още, че Деньо Денев го е притискал да работи по-бързо преди експулсирането на Невзоров, а след като отменил заповедта си, му казал, че го е направил след разговор с украинската посланичка Олеся Илашчук.