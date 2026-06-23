Иван Иванов: Някои действия на Шишков могат да нанесат сериозни поражения на това управление

Някои от действията на министър Иван Шишков могат да нанесат сериозни поражения на това управление. Това заяви бившият регионален министър Иван Иванов пред БНТ.

"С неговите действия в последните дни той може да вкара кабинета в много кратък период от време в обяснителен режим за дейности, които няма да бъдат извършени или ще бъдат спрени", добави той.

По думите му обвиненията за „кражба за над 1 милиард лева" са напълно необосновани и представляват „внушения и неверни данни".

„Твърденията, които бяха хвърлени в публичното пространство от министър Шишков, са неправилно манипулиране на информацията", заяви Иванов и подчерта, че няма как да бъде поставен в опозиция на настоящата власт и дори заяви уважението си към премиера Румен Радев: „С господин Радев се познаваме добре, работил съм за неговата кампания. Уважавам го много сериозно."

Той обърна внимание, че методиката за индексация на договорите е била въведена след широк обществен дебат и по инициатива на строителния сектор и добави, че в началото на февруари е издал заповед, която спира възможността за индексации без изрично одобрение.

„На 6 февруари въведох категорична забрана за всякакви индексации и допълнителни договорки без одобрение на министъра", разказа той.

По отношение на инфраструктурните проекти той отхвърли твърденията за спиране или укриване на злоупотреби: „Категорично твърдя, че никой не е правил опит за индексация по тези проекти. Всички подобни действия са били прекратени."

„Тя се отнася за договори по закона за обществените поръчки, а не за инхаус процедурите като тези по 'Хемус' и пътя Ботевград – Видин", уточни той.

„Оставам с впечатление, че магистрала 'Хемус' няма да се строи в този мандат, което е лоша новина за Северна България", добави той.

По-рано днес регионалният министър Иван Шишков заяви, че развитието на пътната инфраструктура в България изостава сериозно и че на картата на страната все още липсват ключови трасета. По думите му магистрала „Струма" не е завършена, липсва и цялостен скоростен път между Видин и София, а строителството на важни проекти като магистралата Русе – Велико Търново се движи твърде бавно.

Шишков посочи, че темповете на изграждане на инфраструктурата са незадоволителни, като даде за пример трасето Русе – Велико Търново, чийто устройствен план е бил одобрен още преди три години, а строителството започва едва сега.