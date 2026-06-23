Чистачът на стъкла Къци хвърлен от Лъвов мост заради 40 евро дълг към дилър (Обзор)

36-годишният Къци е хвърлен от Лъвов мост в центъра на София при скандал за 10 евро и дълг от още 30 за дрогата “билка”, разказаха полицаи пред “24 часа”. Младият мъж почина при падането в плитката река Владайска в понеделник около 18 ч. За убийството е обвинен 31-годишният Румен Шибилов. Къци искал да си вземе от него доза билка, оценена на 10 евро. Това е разновидност на марихуаната, но напоена с химически вещества. Известна е като “друсан чай”. За по-голямо пристрастяване често добавят различни вещества, включително ацетон, кетамин, който уби актьора от “Приятели” Матю Пери, и фентантил. Всички те са доста по-евтини от обикновената марихуана, но имат много по-силен пристрастяващ ефект. Клиентът обаче вече дължал 30 евро на дилъра Шибилов. Младият мъж е бил познат сред приятелите си с прякора Къци СНИМКА: Фейсбук/Нее Важно Нее Важно

Румяна Александрова, която работи наблизо, станала свидетел на скандала. Тя разказа, че Къци миел прозорците на колите, които спират на светофарите на Лъвов мост. Докато бил там, се чули крясъци: “Ти на луд ли ще ме правиш за 40 евро”, описа случката пред Нова тв Александрова. Друг очевидец чул реплика за 10 евро. Според полицаи това е разликата между дълга на Къци от предишни доставки и сумата за новата доза.

След крясъците Шибилов пресякъл на червено и сграбчил за блузата Къци. Той успял да се отскубне, но Румен го настигнал до парапета на моста. Бутнал го оттам, а жертвата полетяла с главата надолу. През цялото време с Шибилов били двама негови приятели. Те обаче само наблюдавали отстрани. Други свидетели разказаха, че Къци бил вдигнат за краката и изхвърлен. Твърдят, че е имало и бой преди полета.

След като бутнал Къци, Румен повел компанията в посока Женския пазар. Тръгнали си спокойно, като че ли нищо не се е случило. Никой не се опитал да ги спре. Румяна обаче видяла патрулка и разказала за случая. Казала и на полицаите накъде са тръгнали тримата и те бързо били задържани. Обадила се на 112, за да дойде линейка.

При падането в бетонното корито на Владайската река, която тече под Лъвов мост, Къци си ударил главата. За да стигнат до тялото на Къци, пожарникарите използвали стълба. На 36-годишния мъж бил направен сърдечен масаж в продължение на 40 минути, но без успех.

В памет на убития негови близки публикуваха емоционални послания в социалните мрежи. “Лека му пръст на Къци. Бог да го прости! Държавата е абдикирала от задълженията си към нас, гражданите. Нека всички си вземем поука и най-вече зависимите. Дано има справедливост за Къци и задържаните да изтърпят най-лошото. Съболезнования на семейството! Почивай в мир, момче”, написа Маги Петрова във фейсбук, с което потвърждава, че Къци е бил зависим от дрога. Тя качи негова снимка. “Това минава всякакви граници. Спрете се бе, хора. Вече ги убивате. Не стига, че ги обричате на бавна смърт, а посягате на човешкия живот. Почивай в мир, Къци!”, коментира публикацията позната на починалия.

Обвиненият Румен Шибилов е познат на МВР с разпространение на дрога. 31-годишният мъж е от село Бежаново до Луковит. Той е съдружник в компанията “Ал рефаи къмпани” ООД с двама сирийци. Фирмата е основана през 2014 година, а Шибилов е влязъл в нея 5 години по-късно на мястото на напуснал сириец. Компанията има два запора - за 2651,51 и за 2355 лв., наложени от Софийския районен съд. И двата са вписани на името на Шибилов. Компанията е с разнородна дейност и по публични данни има 11 служители.