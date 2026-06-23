Кметът Пенчо Милков присъства на откриването на първия в Русе кабинет по вестибуларна кинезитерапия

Кметът Пенчо Милков уважи официалното откриване на първия в Русе специализиран кабинет за справяне със световъртеж и балансови нарушения „РавноФизио". Новата социално-ориентирана практика се намира на втория етаж в зала „Арена Русе", съобщиха от общината.

„Осигуряването на по-високо качество на живот и подкрепата за гражданите в средна и напреднала възраст е сред основните приоритети на екипа ми. Радвам се, че млади и висококвалифицирани русенци избират да останат и да развиват своята експертиза именно в родния си град. Световъртежът и замайването са изключително чести проблеми, дори и сред по-младите. Наличието на подобна специализирана услуга тук е голяма крачка напред за Русе", заяви кметът Пенчо Милков.

Създател на практиката е Мартин Пеев – млад специалист и кинезитерапевт на свободна практика. Компактното пространство е проектирано в духа на минимализма и е изчистено от излишна апаратура, за да предложи на хората с нарушен баланс спокойна и безопасна среда, в която да преодолеят проблема си. Кабинетът въвежда съвременен за Северна България подход към балансовите нарушения чрез специфични двигателни упражнения и репозициониращи маньоври.

„Световъртежът и загубата на равновесие могат драстично да капсулират ежедневието на един човек, карайки го да се страхува от най-обикновени движения. Целта ни е да върнем сигурността и стабилността в стъпките на нашите клиенти, като им помогнем отново да бъдат активни и независими", споделя кинезитерапевтът Мартин Пеев.

Новата практика ще работи със свободно запазване на часове, като вече е в процес на изграждане на партньорска мрежа с водещите общопрактикуващи лекари и невролози в региона.