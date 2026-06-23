Чиновници и магистрати вече ще си плащат 20% осигуровки, но след като ги компенсират (Обзор)

Поетапно ще стигнат 40% за 61 хил. души - като на останалите работещи българи

Няма да важи за служителите в МВР и военните, защото ще вдигне заплатите им с 30%

Така всички ще получават и по-високи пенсии и обезщетения

Заплатите на чиновниците в администрацията и в съдебната система ще се вдигнат, за да започнат сами да плащат осигуровките си. Това ще стане на две стъпки.

Първата ще е още от 1 август,

като осигурителната тежест ще е 20%. А като следваща стъпка ще започнат да се вдигат поетапно, за да стигнат 40%, както е за всички останали работещи българи.

Засега Гълъб Донев е планирал да компенсира чиновниците за намалението на разполагаемия им доход, след като започнат да плащат осигуровките си. Тази стъпка на въвеждане на лична осигуровка важи и за съдии и прокурори, но подробности още не са известни.

Общо 61 200 са държавните служители по Закона за държавния служител и по този за съдебната власт, а средното им брутно възнаграждение е 1965 евро. Тези разчети на Националния осигурителен институт са цитирани в предложението на ДБ.

Чистата им

заплата е средно 1768 евро. Точно тя трябва да остане непроменена,

за да няма намаление на доходите. С новите правила обаче ще им се вдигне осигурителният доход, а това означава, че ще получават по-високи пенсии, майчинство, болнични, обезщетения за безработица.

Полицаите, служителите в ДАНС и военните ще продължат да не плащат осигуровките си. В сектора на държавните служители те са 70 200, а средното им брутно възнаграждение е 2033 евро, а чистото - 1830 евро. Причините техните осигуровки да останат изцяло за сметка на държавата са няколко. Първата е, че компенсиране на доходите ще доведе до 30% повече разходи за персонал и ще има обратен ефект за бюджета. Размерът на техните осигурителни вноски е 74% от осигурителния доход, докато на останалите служители е 33%. Освен това в сектора има и първа и втора категория труд, както и извънредно работно време. Всичко това ще доведе и до много по-големи пенсии и обезщетения, които и без това изпреварват значително тези на другите заети в държавата.

Освен това се предвижда и

орязване на разходите за заплати и осигуровки с 10% от 1 септември

Според КТ “Подкрепа” това е безпрецедентният опит за “фискален геноцид” над държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. “Брутален удар, който ще рефлектира върху индивидуалните възнаграждения”, пишат в позиция от синдиката. Опасяват се от масови съкращения.

Предлагат обаче премахване на паразитните структури и тези с дублирани функции. “Именно в тези структури са

партийните назначения, които получават срамно високи заплати,

като същевременно ползата от съществуването е не просто съмнителна, а отсъства! Като “бонус” от тяхното съществуване е демонизирането на държавните служители въобще, както и изкривяването на данните за размера на средната администрация. Ето това е една чудесна възможност да докажете, че няма да толерирате “калинките” в администрацията”, призовават от “Подкрепа”.

Нито едно от тези предложения обаче не бе обсъдено на тристранката във вторник, въпреки че на нея се разгледа законопроект на “Демократична България” за осигуровките на държавните служители. Той залага още тази година чиновниците да плащат 2% вноска, догодина да стане 5%, през 2028 г. - 14% и така постепенно до 2032-а - 40%. Но без пипане на заплатите им, т.е. ще доведе до спад на чистия доход.

Очаквано принципна подкрепа предложенията получиха от работодателите, а синдикатите бяха против. Предложението дава решение на парче и не гарантира, че хората ще запазят дохода си, отхвърли го социалният министър Наталия Ефремова. Но и тя не съобщи какво предвижда правителството в проекта за бюджета.

Тристранката отхвърли и 3 предложения на Венко Сабрутев и депутати от “Продължаваме промяната”: право на бащите да ползват на части 15-дневния отпуск при раждане на дете, майките да вземат 100% обезщетение при по-ранно връщане на работа (сега е 50% от майчинството) и държавата да плаща изцяло здравните осигуровки по време на майчинство - както е за пенсионерите и студентите. Тристранката се събра във вторник, за да разгледа предложения за майчинството и поетапното плащане на осигуровки от чиновници. Снимка: Румяна Тонева

Нова формула за минималната заплата, няма да се замразява

Работи се по вариант тя да е според професията и да отчита инфлация

Максималният осигурителен праг ще е 2300 евро

Нова формула за минималната заплата ще има още през август. Тя ще бъде представена на социалните партньори и ще отговаря на критериите на европейската директива. В момента тя е 50% от средната в страната и дори е разписана в закон - Кодекса на труда.

Определена е на 620,20 евро от 1 януари и със сигурност ще остане такава до края на годината. Нов размер евентуално ще има чак от 2027-а.

Минималната работна заплата няма да бъде замразявана. Когато бъде разглеждан проектът за бюджет 2027 г. през август на среща със социалните партньори, ще бъде разгледан и нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 г., увери премиерът Румен Радев.

В сряда бяха оповестени разчети за новия бюджет, според които минималната заплата оставаше непроменена - 620,20 евро до 2028 г. в бюджетната прогноза. Това бе разчетено като замразяване и напрегна силно синдикати и работници. След няколко часа стана ясна и причината - защото ще се представи нова формула и затова там са разписани сегашните правила.

Сега МРЗ се определя всяка година до 1 септември. Това е причината правителството на Радев да иска да я представи през август на социалните партньори. Преди дни “24 часа” писа, че правителството работи по вариант да има различни минимални заплати според професиите. Те ще се договорят между синдикати и бизнес.

Този нов механизъм ще отчита показатели като производителност и инфлация, но ще осигурява и по-голяма роля на колективното договаряне по браншове. В същото време ще се запази принципът - минималната заплата да не може да бъде намалявана под вече достигнатото ниво.

Няма да се работи за заплата на издръжка, но ще се работи за измерител, който да каже какъв размер на минималната заплата е адекватен. Отново ще се използват данни на Националния статистически институт, за да се намери най-правилният репер, който да определи дали има адекватност в минималното възнаграждение.

22 държави в ЕС вече са транспонирали евродирективата за минималните работни заплати.

И докато Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция нямат национална законоустановена минимална, тъй като там нивата се определят изцяло чрез колективни трудови договори, то у нас това не е така. Държавите членки имаха срок да я въведат до ноември 2024 г. Европейската комисия изпрати официални уведомителни писма, включително до България.

Ден преди да се разпусне, 48-ото НС реши минималната работна заплата да бъде 50% от средната брутна за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две на текущата. Още същия месец стартира работна група за новата европейска формула, но бизнесът и синдикатите оттогава не могат да се разберат за параметрите, а и се смениха 6 правителства.

“Тъй като нямаме механизъм, който да предложим в момента, който да е набрал политическа подкрепа и да е подкрепен и от синдикатите, най-разумно е да се спре прилагането на сегашния механизъм”, коментира Мария Минчева от БСК. “Минималната работна заплата според законодателството трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 г. Всичко, различно от 700 евро, е намаление с 80 евро, или 960 евро годишно”, обяви пък Любослав Костов от КНСБ.В директивата са заложени ориентири - минималната да е 50% от средната или 60% от медианната работна заплата, но има и допълнителни критерии. Трябва да се покрие и 80% колективно договаряне.

Още от 1 август пък максималният осигурителен доход ще се вдигне от 2111,64 на 2300 евро.

Очаква се правителството да е готово с бюджет 2026 още днес, в четвъртък малките бюджети на ДОО и НЗОК да минат през надзорите им, а в понеделник и трите бюджета да се обсъдят на тристранка. След това правителството трябва да ги одобри и да влязат в НС. Властта и социалните партньори се събраха този вторник, но гледаха проекти на ПП и ДБ за осигуровките на чиновниците, както и за майчинството. След заседанието вицепремиерът Гълъб Донев бе лаконичен, че е изпратил указания до разпоредителите и няма да коментира повече темата.