Вижте посланието на Дара към Достойните българи

Щастие е, че достойната българка Дара стана №1 на "Евровизия" с подкрепата на съпруга си Ервин. И издигна кауза за Дом на артиста. Д-р Ервин Иванов дава сили на звездата да се бори докрай с голямото музикално състезание. Звездата не можа да присъства на церемонията, но изпрати видео със съпруга си, за да мотивира българите.

Днес награждаваме българи с големи сърца, които дават щастие на българите

Вижте го.

„За мен е много важно българите да имат самосъзнание. Ние сме велик народ, който заслужава всичките големи успехи, които идват към нас и към нашата малка държава. Много е важно дори и в трудните моменти да успяваме да бъдем заедно и да се подкрепяме. Дори когато нещата не изглеждат цветни, да се държим за ръце. И моята мотивация винаги е била свързана с правилните хора около нас, с това да можеш да разчиташ, да си добър човек на първо място, да имаш стойност, морални ценности, да успяваш във всеки един ден да намериш сили и да се изправяш срещу своите вътрешни критици и най-вече да не губиш надежда за по-добро утро, каза Дара.

Аз смятам, че всеки човек трябва да продължава да се развива цял живот, което реално задължава всяка една секунда, в която прекарваме ние да не я прекарваме в негативна енергия или в разрушаване, или в създаване на трудности към другите хора, а по-скоро в изграждане, позитивност и помагане, благоденствие, каза съпругът ѝ Ервин.

За мен щастието е да бъда заедно със Ервин, със семейството ми, да си направим една хубава вечеря и след това спокойно да можем да си говорим. Може би граничи със спокойствие, но и с това да бъдем заедно, каза още тя.

А за мен е спокойствието отново в семейна среда и най-вече възможността за спокоен сън. Това ми носи пълно щастие. По-малко негативизъм, повече усмивки, повече любов, повече подкрепа, повече вяра, каза още той.

Нека да се радваме не само на успехите на другите, а и да се опитваме да им помогнем!, призова пък Дара.