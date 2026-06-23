Син на убит при меле в Карлово инвалид набил в затвора обвиняемия за смъртта на баща си

Оставиха ме без надзор и след като ме наби, тогава вече дойдоха старшините, разказа Ибрям Осман, който се появи в съда с посинено око

Подсъдимият за смъртта на 50-годишен инвалид при меле на гарата в Карлово Ибрям Осман е пострадал от един от синовете на загиналия Стефан Асенов, който също е лишен от свобода. Това стана ясно по време на разпоредителното заседание за убийството в Окръжния съд в Пловдив, след като адвокатът на мъжа Константин Давчев поиска от магистратите да информират администрацията на затвора, че клиентът му се нуждае от медицинска помощ и грижа.

"Ангел Асенов ме удари в затвора. Без да има причина. Оставиха ме без надзор и след като ме наби, тогава вече дойдоха старшините", разказа Осман, който се появи в залата с посинено око. Още в началото на заседанието съдия Силвия Цанкова каза, че е имало сбиване от страните, а когато се наложи да ги изведат от залата, предупреди, че ако някой не се държи прилично или започне бой, ще се сдобие с обвинение в хулиганство.

Преди да бъде задържан, Ибрям Осман, който живее в карловското село Розино, работил като кантонер на гарата в Долно Камарци. 23-годишният му син Али също е служител на НКЖИ. На 7 ноември м.г. младежът се прибирал от обучение в София и се озовал в едно купе със Стефан, който бил с ампутиран крак и се придвижвал с патерици, сина му Мишо и още техни близки. Избухнал скандал, като Али твърдял, че е заплашен с побой и изнасилване. Звъннал за помощ на баща си, който взел 14-сантиметров нож, извикал трима братовчеди и заедно потеглили към гарата в Карлово.

Асенови слезли и започнала разправия. Осман и групата му повалили инвалида и започнали да го бият със собствените му патерици. Ибрям обаче извадил ножа и намушкал Стефан в крака. Оказало се, че е пробол артерия и пострадалият издъхнал от кръвозагуба. Ангел Асенов (вдясно) набил обвинения в убийството на баща си. Снимка: Никола Михайлов

Бащата на Али се сдоби с обвинение в умишлено убийство, а братовчедите му Юсеин Осман, Йовко Стоянов и Георги Антонов са привлечени към наказателна отговорност за причинена лека телесна повреда. Първият - и за нараняване на жена от фамилия Асенови.

Пред съда двама от наследниците на Стефан предявиха граждански искове за причинените им неимуществени вреди от смъртта, но магистратите не ги приеха за съвместно разглеждане след възражения от страна на тримата адвокати. Съдебният състав обаче намери нарушение на правилата и върна процеса на досъдебната фаза. Оказа се, че Юсеин и Йовко имат един и същи адвокат - Димитър Будаков. Тъй като имало противоречия в защитата на двамата, съдия Цанкова определи, че е имало основания за отвод на адвоката.

Решението подлежи на обжалване. Ако горната инстанция го отмени, делото ще продължи на 20 юли.