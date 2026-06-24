Пиян шофьор помета няколко коли, извади пистолет и заплаши потърпевшите

Гости на три различни сватби във Варна са станали свидетели на опасна случка с пиян шофьор. Той се врязва в няколко автомобила, заплашва потърпевшите след това, проявява агресия и към пристигналите на място полицаи. Гостите, тръгнали към сватбените церемонии, едва не изпуснали да стигнат навреме, защото им се наложило да дават показания, показа Нова тв.

"Беше все едно като във филм на ужасите. В колата бяхме аз, до мен жена ми, зад нея - детето, до него - майка ми, която единствено отвори вратата да слиза. В същото време се чува свистене на гуми с мръсна газ, виждам на огледалото как една кола лети неуправляема, криволичи по улицата. Удари ни с бясна сила от страната на детето ми, а майка ми изхвърча на тротоара. Помислих си най-лошото", разказа потърпевш.

"Виждам как паркирана кола се мести от само себе си, а друга се тика в нея. След това шофьорът си продължи нагоре по улицата и се блъсна във втори автомобил. Не можеше да продължи - колата му беше счупена. Докато размахваше пистолета, отправяше заплахи от сорта: Ще ви застрелям!, и т.н. Не искаше да излезе доброволно от автомобила, полицията трябваше да го извади насила", разказа и друг свидетел на криминалната случка.

Пистолетът на шофьора, причинил катастрофата, се оказва пневматично въздушно оръжие.

Отначало лицето оказва съпротива, но колегите успяват да го задържат. На място колегите от Пътна полиция са го тествали за алкохол и наркотици, обясни главен инспектор Иван Димитров. Дрегерът показва близо 3 промила. Задържаният няма предишни провинения.