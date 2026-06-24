Мартин Димитров: С ГЕРБ не може да имаме обща кандидатура за президент

С ГЕРБ не може да имаме никакви общи кандидатури. Така депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров отговори на въпрос дали ПП, ДБ и ГЕРБ може да имат обща кандидатура за президент.

"Смятам, че трябва да имаме кандидатура на ДБ и ПП. ГЕРБ са свързани с последното управление, което беше огромен проблем", каза той.

Димитров каза, че Андрей Гюров е много сериозна кандидатура, но докато не е официално обявена, не е коректно да се коментира.

Според депутата от ДБ през 2028 г. трябва да се усети ефект в бюджета от държавните служители, които ще започнат да плащат осигуровките си поетапно още от август тази година.

Той каза, че ситуацията с бюджета "сложна, но напълно решима".

"Не може да я сравняваме с истински бюджетни кризи като тази през 1996 г. От "Демократична България" смятаме, че дефицитът може да е 3% 2026 г., но за това трябва да има мерки", каза той.

"От днес за утре нищо не става, но може да се приеме план как поетапно да се реформират тези сфери. Ясно е, че част от пенсионерите не могат да бъдат заменени, затова трябва да има план година по година какво да се направи", каза той.