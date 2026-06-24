Потушени са 80 пожара у нас за последното денонощие

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80 пожара са потушени през изминалото денонощие у нас. Няма загинали и пострадали. Противопожарните екипи са се отзовали на 151 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

С преки материални щети са възникнали 22 пожара, от които пет в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 58 пожара.

Вчера, на 23 юни, в Шумен е получен сигнал за пожар в цех за производство на тоалетна хартия в Шумен. Пожарът е бил ликвидиран, а работниците в цеха са евакуирани и няма пострадали при инцидента.

В края на деня е получен сигнал за пожар в шивашки цех в Перник.

Пожарникарите са спасили и лежащо болен мъж от пожар в къщата му в квартал "Обеля" в столицата. При пристигане на място екипите установили, че горят няколко спомагателни постройки до къщата, пълни с гуми, леки автомобили и автомобилни части, газови бутилки и други складирани вещи. Пожарът е обхванал и част от покрива на къщата.