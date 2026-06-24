Иван Шишков: Незаконното строителство на "Хемус" няма да се събаря

Държавата ще намери пари за проектирането на пътищата

До година и половина трябва да е готов обходът на Кресна

По случая с Баба Алино функционирала "националната и местната олигархия", която започва да се разпада

Незаконното строителство на "Хемус" няма да се събаря. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред БНТ.

"Не може да си позволи държавата да се бори с такъв мащаб незаконно строителство, затова предложихме текстовете за търпимост да бъдат само за измяната на инфраструктура. За да може като общество да запазим това, което е направено, ако разбира се отговаря на нормите", каза министърът.

На въпрос дали магистралата ще бъде завършена в рамките на мандата на кабинета, той каза, че тя ще бъде завършена до Велико Търново.

"Не съм убеден, че за четири години можем да направим проекта и да го построят строителите. АМ "Хемус" в момента има голяма отворена дупка. Имаме над 800 км пътища, които трябва тепърва да проектираме. Няма как за 4 години да ги проектираме и да ги построим", категоричен бе той.

Шишков каза, че тези инфраструктурни проекти ще бъдат дадени на концесия.

"Нямаме хоризонта да дадем част от магистралите на концесия, защото тях ги няма проектирани", обяви той.

Министърът каза, че се подготвя законодателство за концесиите.

"Имаме едни големи инфраструктурни обекти. Най-евтината част от строителния процес е проектирането. Към този момент със сигурност ще намерим пари за проектирането. Магистралите, които са започнали да се строят, ще трябва да ги завършим при всички положения от пари на държавния бюджет", каза той.

Шишков коментира и проблема с Кресна, където традиционно лятото стават огромни задръствания заради трафика към Гърция. Там АМ "Струма" е прекъсната и целият трафик от нея се влива в двулентовия път през Кресненското дефиле.

"Първото решение е да се завърши обходът на Кресна. Лошото е, че той също няма да реши глобално нещата. Решението е магистрала. Това трасе продължава да не съществува на картата. Най-вероятно до година, година и половина ще бъде направен обходът на Кресна. Ние не можем да прескочим технологичното време, в което трябва да проектираме и да построим", обясни министърът.

Той коментира и казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна.

"Нали разбирате, че няма как това мащабно строителство да се случи ей така. Там са замесени институциите, които следва да одобряват проекти. Имаме замесени институции, които са свързани с държавата", обяви Шишков.

По думите му там е функционирала "националната и местната олигархия", която започва да се разпада, защото държавата се връща.

"Някой явно е казал на господин Невзоров, че това може да стане по този начин. Давате ли си сметка колко пари са дадени от частен инвеститор. Той явно е бил спокоен, че този механизъм работи", коментира министърът.