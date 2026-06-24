Крум Зарков: Илияна Йотова е достоен и качествен президент, логично е да я подкрепим

„Илияна Йотова и БСП имаме обща история. Тя е достоен и качествен президент. Напълно естествено е социалистите да помогнем за нейното преизбиране". Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков. Но уточни, че първо Йотова трябва да каже своите намерения.

БСП е сериозна политическа сила, тя е един от най-сериозните политици у нас и редът е – кандидатът да обяви своето желание за кандидатиране, а политическите партии, които припознават тази кандидатура, след това я подкрепят, обясни Зарков пред Дарик радио.

„За БСП е важно България да има достоен президент, чиито кариера и разбирания съответстват на нашата идеология.", каза още соцлидерът.

БСП работи ежедневно, за да изгради това, от което България има нужда - силна социалистическа партия в интерес на хората на труда и тези, които не намират място в дясното властово статукво. Имаме сила, желание и възможност да се преосмисли и какво е социализъм през 2026 г. В една страна, в която 1,4 млн. души декларират, че живеят с доход около 620 евро и неравенствата бият всички рекорди в Европа, има смисъл от социалистическо движение, каза Зарков.

Трябвало да се даде толеранс от 100 дни на новото правителство. „Засега е рано да се каже доколко ще бъдат изпълнени очакванията, но със сигурност ще има и разочаровани. Надяваме се това да не са тези, които най-малко заслужават – хората на труда и уязвимите групи", сподели лидерът на БСП.

Той коментира и заявеното от премиера Румен Радев намерение да се преосмисли механизма за определянето на минималната работна заплата. Предстои да видим дали това ще бъде в ущърб на работниците или на работодателите. Категорично трябва да има минимална работна заплата, която да позволява на хората да живеят нормално и да няма „работещи бедни",. По сектори трябва да има и колективно трудово договаряне, което включително и законодателно трябва да се насърчава, защото на места то е блокирано от работодателите. Държава и общество, в които не можете да живеете достойно от труда си, стимулират измамата и кражбата като начин на живот, коментира Зарков.

По въпроса с данъците Зарков обясни, че голямото предизвикателство пред правителството е да се преодолее силното чувство у българските граждани, което е обективно предпоставено, че допринасянето в държавния бюджет не допринася за общото благо, а за някакъв частен интерес – иначе нищо добро не ни чака. „Трябва да бъде решен въпросът с почтеността в управлението, така че парите ни да не изтичат като вода в пясък. Ако това се случи, е възможен един разумен дебат, в това число за бюджета и данъчната система, който е неотменим. Живеем в държава с най-несправедливата данъчна система – колкото повече имате, толкова по-малко давате", посочи той.

Зарков подчерта, че трябва да има прогресивна данъчна система. Той обясни, че предложението на социалистите е – необлагаем минимум за най-бедните, запазване на 10% данък за хората с доходи до средните и по-висок за тези с доходи над тях. „Мантрата, че има или плосък данък, или вдигане на данъци, е невярна. С тази система 2,5 млн. българи ще плащат по-малко или същите данъци, а само богатите и свръхбогатите ще плащат повече", поясни председателят на БСП. Той припомни, че само социалистите са казали ясно в кампанията, че заявката, че няма да се пипат данъци, няма как да бъде изпълнена. „Въпрос на политическа зрялост е вече темата за данъците да бъде поставена за обсъждане", категоричен бе той.

По темата за войната в Украйна и ролята на ЕС Зарков заяви: „Като европейци имаме общ голям интерес – войната да спре възможно най-бързо. На бойното поле и с пакети от санкции очевидно това няма да бъде постигнато. Няма конфликти, които не са свършили с разговори и медиация. Въпросите са: кога ще започнат те и каква ще е ролята на ЕС.". Според него 21-вият пакет най-вероятно ще има съдбата на предходните и през това време други геополитически сили се опитват да се намесят и да защитават своите интереси, а не тези на гражданите на ЕС.

„Европейската комисия е слаба и това, че го казвам, не ме прави антиевропеец. ЕС е много важна, включително и за България организация, но сегашното ѝ управление не оправдава надеждите. Това е причина и за засилващия се евроскептицизъм. Това може да бъде предотвратено с ясна и обоснована политика, която трябва да е много по-лява, отколкото в момента. За българските социалисти националният ни интерес в Европа изисква ЕС да е обединен чрез линии на солидарност, а не само като пазар; да е проект на мир, а не инструмент на Запада или Изтока.", заключи Крум Зарков.