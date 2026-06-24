15-годишно момиче, жена и мъж са мъртви след любовен триъгълник в Угърчин

Две жени и един мъж са били открити мъртви в общежитие в Угърчин. Сигналът е подаден през нощта.

Драмата се разиграла след възникнал конфликт между няколко души, които били в общежитието. По първоначална информация става дума за любовен триъгълник, съобщи Нова, позовавайки се на свои източници.

При възникналия скандал мъж е нападнал с нож жена и друг мъж. Нанесъл им е смъртоносни наранявания. 15-годишно момиче, което е станало свидетел на случката, е скочило от терасата. Тя вероятно е починала от падането.

На място е пристигнала полиция и спешна помощ. Задържан е и един заподозрян. В общежитието се настаняват хора в затрудено положение. Засега не е ясно какви точно са били отношенията между участниците в трагедията.