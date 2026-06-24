Полицията във Велико Търново вече си прави ток, в стаите - климатици

45 г. след откриването си сградата на районното управление на полицията във Велико Търново вече е обновена и с въведени мерки за енергийна ефективност. Бяха вложени 2 млн. лв. в санирането, инсталирани са дори мощности за автономно производство на зелен ток за собствени нужди.

Изпълнението на проекта е финансирано със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт", посочват от пресцентъра на ОДМВР.

Общата му стойност е 2 091793 лв., от които 1 927 495 лв. е безвъзмездна финансова помощ и 164 207 лв. съфинансиране. Партньор по проекта е Държавна агенция „Технически операции",

Сградата на РУ – Велико Търново е 6-етажна, монолитна конструкция с плосък покрив, въведена е в експлоатация през 1981 г. Отоплението се осъществява чрез инсталация на природен газ.

Топлоизолирани са външните стени от вътрешната страна, покривна конструкция, подменена е дограмата на сградата, въведено е охлаждане с климатични системи, топлоизолиран е еркер и под над сутерен и е изградена фотоволтаична хибридна система за производство на електроенергия за собствени нужди.

След изпълнените мерки за енергийна ефективност сградата достига клас на енергопотребление „А" , което води до подобряване на работната среда и намаляване до 76% на годишното потребление на първична енергия.



