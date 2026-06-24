15 разследвания за шофьорски книжки менте в Кюстендилско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През 2026 г. в Районна прокуратура – Кюстендил са образувани 15 досъдебни производства за съзнателно ползване на неистински официален документ и съставяне на неистински официален документ.

Предмет на разследванията са били свидетелства за управление на МПС, представяни като издадени в Гърция, Италия, Великобритания, Украйна, Косово, Швейцария, Турция, Руска федерация, Хърватия и Чехия.

По 13 от делата разследванията са приключили с актове, внесени в Районен съд - Кюстендил и в Районен съд – Дупница, като е реализирана наказателната отговорност на извършителите.

Районна прокуратура – Кюстендил започна и ново разследване за схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки, която действа в махалата в Кюстендил. По предварителния сигнал, мъже, които нямат необходимото образование, за да изкарат шофьорски курс у нас, плащали по 4000-5000 евро за фалшива гръцка книжка. Предприети се незабавни действия по установяване на евентуално извършено престъпление.

При проведена специализирана полицейска операция на ОД на МВР – Кюстендил са извършени претърсвания и изземвания на територията на града. Иззет е мобилен телефон, който предстои да бъде изследван с оглед установяване на евентуалната съпричастност на притежателя му към предмета на разследването.

Разследващите органи извършват активни процесуално-следствени действия, включително разпити на свидетели, назначаване на експертизи. Предприети са действия и по установяване на лица, които евентуално са използвали неистински документи пред български държавни органи.

Данните по случая кореспондират с вече установена практика по разследване на престъпления, свързани с използване на неистински свидетелства за управление на моторни превозни средства.

В разследване от 7 юни "24 часа" разказа за схемата за придобиване на шофьорски книжки от чужбина, зародила се след затягането на правилата при шофьорските курсове у нас.

Схемата лъсна след тежката катастрофа на "Челопешко шосе", при която кола се вряза в автобус и уби четирима души. Колата била в гонка с друга, а двамата шофьори се оказаха с чешки книжки, купени за 10 хиляди евро.

За да вземеш книжка у нас трябва да имаш завършен 10-ти клас. В Чехия обаче се оказва, че такова изискване няма. В схемата се предлагали и шофьорски книжки от Сърбия, Албания и други държави извън ЕС.

Полицията в Чехия също разследва схемата. В края на януари тази година дори имаше акция след разследване по темата и 16 души бяха задържани.