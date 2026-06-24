Убиецът от Угърчин наскоро излязъл от затвора, ревнувал бившия си от момиче на 18 години

Версия, че причината за убийството в дома за социално слаби е заради гей ревност, разследва МВР. Задържаният, наръгал млад мъж и жена, е бивш затворник, наскоро излязъл след излежаване на присъдата си.

Преди да влезе зад решетките бил гадже с 27-годишния мъж. Докато бил в затвора обаче той започнал връзка с момиче. Двамата са открити наръгани с нож с дома за социално слаби. Смята се, че убиецът е отишъл да търси сметка на двойката и така се е стигнало до убийствата.

На мястото на трагедията е открит труп и на 15-годишно момиче. То е братовчедка на убитата млада жена. По нейното тяло няма видими следи от насилие. Тя страда от епилепсия и е възможно да й е прилошало от гледката и затова да е паднала от терасата.

Скандалът между тримата се е разиграл тази нощ, а убиецът е заловен малко по-късно.

По данни на полицията в домовете за социално слаби често се стига до скандали, които рядко се докладват.