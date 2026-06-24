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Парламентът прие оставката на Делян Добрев

Весела Бачева

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Делян Добрев бе депутат във всички парламенти от 41-ия до сега. СНИМКА: Румяна Тонева

Делян Добрев вече не е депутат, след като преди минути парламентът прие оставката му. Той я подаде в понеделник, след като в събота обяви, че се оттегля от активната политика. Усетил, че е дал каквото може, затова отстъпва път на младите.

Макар оставката на депутатите да е личен акт, тя се гласува в пленарната зала. През 2017 г. Конституционният съд се произнесе (пак заради Делян Добрев), че подадена оставка не може да не бъде приета от Народното събрание. Вотът днес мина със 187 гласа "за", четирима "против" (трима от ГЕРБ и един от ПП) и един "въздържал се" от ГЕРБ.

Делян Добрев бе депутат във всички парламенти от 41-ия до сега. СНИМКА: Румяна Тонева

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