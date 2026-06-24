Делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов започва наново

Делото срещу бившият шеф на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и колегата му Божидар Божанов от "Демократична България" стартира отново. Петков е с обвинение за принуда срещу бившия министър на електронното управление в кабинета "Денков" Александър Йоловски, а съпредседателят на "Да, България" - в престъпление по служба заради обществена поръчка.

В обвинителния акт срещу двамата няма прокурорски пропуски, които да пречат делото да се гледа. Това става ясно от определението на Софийския апелативен съд, с което се отменя и това на първа инстанция. През април съда откри съществени процесуални нарушения, неясноти, непълнота и бланкетни обвинения, прекрати делото и го върна на прокуратурата.

Според градския съдия Даниела Борисова, остава мистерия желанието на следствието и какво точно твърди и иска да докаже с обвинителния акт. Борисова записа в акта си, че конструкцията на самия акт е хипотетична и сложна, което води до заключението, че прокуратурата не е наясно защо се повдигат обвинения на Божанов. Когато делото срещу двамата бе прекратено, тя постанови и да им бъде върната паричната гаранция от по 10 хил. лева и двамата да останат без мерки за неотклонение.

От обвинителния акт не става ясно в полза на коя фирма Божанов е извършил престъплението по служба, в което е обвинен, отчита съдът. В част от акта пише, че съпредседателят на Да, БГ се е пробвал да създаде благоприятни условия за определена фирма, която да спечели обществената поръчка. Впоследствие обаче става ясно, че условията, които е създал, се оказват полезни за друго дружество. Не е вписана и сумата на въпросната обществена поръчка.

От акта не става ясно и какви са били думите на Петков към Йоловски, за да породи у него страх. Нито е ясно какво е поискал да направи бившият шеф на "Промяната" от него и защо е незаконно, мотивира се градската съдийка.

Апелативните съдии Румяна Илиева, Калинка Георгиева и Иванка Шкодрова изобщо не са съгласни с градския съд. Мнението им е, че обвинителният акт е съвсем разбираем. Ясно било в полза на коя компания е работил Божанков, каква е била щетата, както и какъв е бил механизмът, по който Петков е принудил Йоловски - с негативно влияние върху психиката. То пък се изразявало в заплахи с неблагоприятни последствия в личен и служебен план, не само лично за него, но и за семейството и най-вече - за децата му.

Определението на апелативния съд е окончателно. По силата му градският съд трябва да разгледа по същество процеса срещу Петков и Божанов.

Делото два пъти стига неуспешно до разпоредително заседание. Първо в края на 2025-а се падна на съдия Емил Дечев, който стана вътрешен министър в служебното правителство на Андрей Гюров. Той се отказа да го гледа, защо е бил зам.- министър на правосъдието в правителството на Петков. После се падна на съдия Даниела Борисова, която във вторник откри грешки в обвинителния акт и го върна на прокуратурата.

Става дума за разследването за принуда над Йоловски от есента на 2023 г. Той се оплака, че е бил подложен на натиск заради обществени поръчки за 650 млн. лева. Тогава от прокуратурата съобщиха, че разследването е започнало по сигнал на ИТН. Петков заплашил министъра, че ако не изпълнява нареденото от него, ще има негативни последици за Йоловски в служебен и личен план. Той обаче не се поддал на натиска.

Показанията на Йоловски бяха публикувани в медиите миналата година. В тях той разказва, че се противопоставил на Петков, но той го попитал: "Ти деца имаш ли?". Той отговорил утвърдително, а Петков добавил: "Най-важното е да са ти живи и здрави", което вече Йоловски възприел като директна заплаха. Съдия Борисова посочи, че не е ясно кои думи и изрази са уплашили Йоловски. Също така не се разбирало с какви разпореждания е трябвало да се съобрази.

За Божидар Божанов пък прокуратурата твърди, че са събрани доказателства за извършено престъпление по служба. Става дума за периода от 20 май до 17 юни 2022 г., когато според обвинението като министър на електронното управление Божанов е нарушил служебните си задължения за възлагане на обществени поръчки.

Това станало, като предоставил на шефа на агенция "Инфраструктура на електронното управление" файл на флашка. На него била записана техническа спецификация, която Божанов казал да бъде използвана за провеждане на обществена поръчка.

Според съда в обвинителния акт били изсипани нормативни актове, за които се твърди, че били нарушени от Божанов. Освен това не ставало ясно как е застрашил киберсигурността на администрацията и коя фирма е щяло да се облагодетелства от действията му. Кирил Петков с адвокатката си Ина СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Бившият председател на ПП е подсъдим и по делото за ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Причината е, че докато бе премиер през 2022 г., Петков превишил правомощията си с нареждането да бъдат арестувани Борисов, бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ Владислав Горанов и пиарката Севдалина Арнаудова. Това стана на 17 март 2022 г. Делото срещу Петков вече се гледа от Софийския градски съд, а следващото му заседание ще бъде през септември.