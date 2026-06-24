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Издирват двама мъже, нападнали с нож съгражданин след засечка с тротинетки

Дима Максимова

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Полиция СНИМКА: Архив

Полицията в Павликени издирва двама мъже, които причинили причинили леки наранявания на свой съгражданин по хулигански подбуди. Около 23 ч. във вторник съдействие в полицейското управление е потърсил 34-годишен местен жител. Той обяснил, че малко по-рано същата вечер е бил нападнат с нож от двамата.  След преглед в Спешна помощ е освободен за домашно лечение.

Разследването е установило, че съпричастни към нападението са двама мъже на 25 и 51 години от Павликени, по-възрастният известен на полицията и осъждан. В деня преди нападението двамата карали тротинетки,  а потърпевшия минал с колата си опасно близо покрай тях.  Вечерта на 23 юни обаче се засекли пред магазин в града и те решили да му потърсят сметка. Започнала разпра, която прераснала във физическо насилие. Освен порезна рана, мъжът получил и удари по главата. 

Двамата към момента се издирват, а по-младият вече е установен, казаха от полицията. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Полиция СНИМКА: Архив

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