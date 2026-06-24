Двама италианци осъдени на по 2 г. затвор за измама с машини

Двама италианци са осъдени на по 2 г. затвор за измама с машини. Районен съд Дупница призна подсъдимите В. Л. и Ф. К., граждани на Република Италия, за виновни, че през 2021 г., в гр. Дупница, в съучастие като съизвършители, с цел да си набавят имотна облага, са възбудили заблуждение в И. М. от гр. Дупница, че ще му бъдат доставени от Италия 2 машини, с продажна цена 4 200 евро и 4 000 евро. С това е причинена имотна вреда на фирма от Дупница в размер на 8 200 евро.

Съдът наложи на подсъдимите наказание „Лишаване от свобода" за срок от по 2 години, като определя първоначален „строг" режим на изтърпяване. В. Л. и Ф. К. да заплатят и на фирмата 8 200 евро, причинените имуществени вреди вследствие на престъплението, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 09.10.2021 г., до окончателното изплащане на сумата.

Присъдата може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд - Кюстендил.