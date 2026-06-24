Тръгва процедурата за избор на нов шеф на разузнаването

Тръгва процедурата за избор на нов шеф на Държавна агенция "Разузнаване", след като преди минути парламентът прие правилата. Името му обаче вече е ясно - Антоан Гечев ще бъде преизбран. На 10 юни правителството прие да предложи на Народното събрание Гечев за още пет години на поста, считано от 17 юни.

До миналата година парламентът не участваше в избора на шефове на службите. Вместо това правителството предлагаше имена на президента, който решаваше дали да подпише указа за назначаване. Миналата есен обаче парламентът опита да вземе службите от Румен Радев - тогава президент, и промени процедурата за избор на началници на ДАНС, ДАР и ДАТО, така че кабинетът да продължи да предлага имената, но на Народното събрание, а не на "Дондуков" 2. Сега обаче Радев е премиер и отново той може да предлага кой да ги оглави.