6 деца се биха в санданско село, едно е със счупен нос

Шест деца се биха в санданското село Поленица във вторник вечерта. Около 22:15 часа в РУ-Сандански е постъпил сигнал от ФСМП-Сандански за непълнолетен младеж, който е пострадал след побой.

От работещите по случая полицейски служители е установено, че около 21:00 часа на същата дата в с. Поленица е възникнало спречкване между пет непълнолетни и едно малолетно лице, при което пострадалият младеж е получил фрактура на носните кости. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.