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18-годишен е с опасност за живота след катастрофа в Русе, изясняват дали е имало гонка (Видео)

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Линейка СНИМКА: Архив

18-годишен шофьор е с опасност за живота след катастрофа в Русе. Тежкият инцидент е станал в нощта срещу сряда, около 1:15 ч. на бул. „Липник" в района на „Олимп".

Младежът шофирал БМВ-то си в лявата лента, когато навлязъл частично в съседната дясна и ударил друго БМВ. Шофьорът на другата кола също е на 18 години, той не е пострадал. Тепърва ще се изяснява дали става дума за гонка, съобщи "Русе Медиа". 

След сблъсъка първият автомобил се е завъртял и се е ударил в крайпътно дърво. От удара едната гума изхвърча и удря паркиран бус наблизо. 

При инцидента тежко е пострадал 18-годишният водач, който е транспортиран от екип на ЦСМП в болница „Канев", където е настанен за лечение. Състоянието му е тежко и е с опасност за живота. Другият водач не е пострадал.

Извършените му проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества са с отрицателни резултати. На пострадалия водач са издадени талони за медицинско изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества.

Местопроизшествието е посетено от екипи на полицията и оперативна група за оглед. По случая е образувано досъдебно производство. Причините и обстоятелствата, довели до настъпването на пътнотранспортното произшествие, са в процес на изясняване.

Линейка СНИМКА: Архив

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