Средец се отказа от референдум срещу бежански център - думата на държавата била достатъчна

Общинският съвет в Средец отхвърли предложението за провеждане на местен референдум срещу изграждането на бежанскки център в района. Мотивът за решението на съветниците бе, че държавата вече категорично е излязла с позиция, че такъв няма да се изгражда на територията на общината и нейната дума е достатъчна.

Според кмета на Средец Иван Кичев провеждането на референдум е излишна инициатива, на фона на заявената държавна позиция и липсата на реални намерения за реализиране на подобен проект.

"Провеждането на такова допитване би натоварило общинския бюджет с разходи между 60 хил. и 70 хиляди евро", заяви Кичев. И добави, че общината има последователна позиция срещу изграждането на подобен бежански център и тя е изразена с декларация.

За свикването на местен референдум срещу изграждането на бежански център жителите на община Средец събраха 1500 подписа, а с местният парламент излезе с декларация срещу такованамерение на предишната си сесия.

Преди десетина дни вътрешният министър Иван Демерджиев успокои местните, че в община Средец няма да има бежански център и решението на служебното правителство за изграждането му е окончмателно отменено.