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Пламен Димитров: Да се отмени законът за държавния служител

Ярослава Прохазкова

[email protected]

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Пламен Димитров КАДЪР: БНТ

В момента във въздуха из медиите се говори, че държавните служители сами ще си плащат личните осигуровки, че ще има орязване на разходите за заплати, тогава какъв е смисълът от закона за държавния служител. Нека да отпадне, да се отмени. 

Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на извънреден брифинг за осигуровките и заплатите в публичния сектор. 

Във вторник стана ясно, че държавните чиновници ще започнат да плащат своите осигуровки. Това ще се случи поетапно и ще започне още от август тази година, като осигурителната тежест ще е 20%. А като следваща стъпка ще започнат да се вдигат поетапно, за да стигнат 40%, както е за всички останали работещи българи.

"Нека тогава държавните служители имат право на колективно трудово договаряне и на стачка", каза още Димитров. 

КНСБ очаква сериозни експертни консултации.

"Искаме такъв ръст на доходите, който да не доведе до намаляване на покупателната способност", допълни Любослав Костов, директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ. 

Той обясни, че се чака бюджет, който поне да компенсира онези социални дисбаланси, които пазарът поражда в цените. 

"Приказки, че минималната работа заплата може да бъде замразена са несъстоятелни. Трябва да намерим адекватен механизъм, който да мери минималната работна заплата", категоричен е Костов. 

Засега е ясно, че до края на годината минималната заплата ще е 620,20 евро. През август пък ще бъде представена нова формула за определянето ѝ, но от 2027-а.

Пламен Димитров КАДЪР: БНТ

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