ГЕРБ дават рамо на "Синя България" за конституционни промени и "котва" за дълга

Идеята на сините е ограничението на задълженията да е 0,5% от БВП за предходната година, като искат това да важи от бюджета за 2027 г.

ГЕРБ изненадващо прегърнаха идеята на "Синя България" (СБ) за конституционни изменения, свързани със "създаване на "котва" по отношение на нарастването на държавния дълг по аналог на много европейски примери". На брифинг в парламента депутати от формацията заедно с Петър Москов и Никола Янков от СБ обясниха, че най-използван е немският модел.

За промени в конституцията обаче са необходими 160 депутатски гласа, а групата на ГЕРБ е от 39 души. Това означава да се търси подкрепа и от други партии. ПП и ДБ общо имат още 37, но не е ясно дали и двете формации са склонни на подобна промяна, особено след разделението им на две парламентарни групи. Дебат за конституцията може да се отвори с подписите на 1/4 от народните представители (60 депутати), но реално, чисто математически, промени в конституцията без мнозинството на "Прогресивна България" са невъзможни.

Подкрепата на ГЕРБ бе обявена от Владислав Горанов, който обясни, че вчера са получили писмо от СБ, заради което ги поканили да чуят идеята.

Сините искат ограничението на дълга да е 0,5% от БВП за предходната година. Янков обясни, че ограничението ще включва преките държавни заеми и всички гарантирани от държавата задължения за общини, общински фирми и държавни дружества. "Правилото ще позволи гъвкавост и водене на антициклична политика. Ще има възможност за еднократни изключения, но те трябва да минат с 2/3 мнозинство от парламента и да включват гъвкав и фиксиран план за плащане на извънредния дълг", обясни той.

Янков подчерта, че такива конституционни механизми има в Германия, Швеция, Шевйцария и Полша.

Тази институционна рамка ще предпази държавата от леви и десни популисти. Този механизъм ще важи не само бюджетния дефицит, но всички извънбюджетни ексцентрични разходи, като увеличаване на капитала на държавни фирми като БЕХ, ДКК, БДЖ, Българската банка за развитие и т.н.", подчерта той.

"Смятаме, че в контекста на фискалното управление в последните години България заслужава подобна реформа, която да нормализира дебата по отношение на фиска и да го сведе до дебат по икономическата политика изцяло", заяви Владислав Горанов. И обеща на "Синя България" помощ за организирането на дебат, а всяка политическа сила, която сметне това за разумно, може да се присъедини.

Петър Москов обясни, че предвиждат поправката да е за бюджета за 2027 г., защото годината сега била преходна и има да се "изчистят". Не искаме провал на някого, а чиста страница, настоя той. И направи връзка с днешния Еньовден - предлагали "лечебната била срещу политическия популизъм и безотговорност. "Това прави популизмът - обещава пари и щастие на всички, а сметката я плаща друг - следващото правителство, следващият парламент", каза той.

Москов обяви, че и ГЕРБ , и "Демократична България" вече са използвали популизъм. "Разговорът ни с ГЕРБ не бе лесен. Защото изисква преоценка, критична себеоценка на това, което всеки е правил досега и възможност да се тръгне по различен път. Сега няма извинение, само политическа воля за нещо различно, мнозинството не е принудена да се съобразява с коалиционни партньори и може да реализира правилни политики", каза Москов, явно разчитайки на подкрепа и от управляващите. И заяви, че очаква то ПБ "това, което направиха ГЕРБ" - най-малкото да изслушат аргументите им.

Владислав Горанов призна, че само в 39 депутати на ГЕРБ идеята на извънпарламентарна партия трудно ще се реализира, но формацията ще организира форум, на който "Синя България" да доразвият идеята си. "В 16 ч. като чуете каква сметка са ни подготвили (правителството - б.р.) до края на годината и следващата, ще видите, че аргументите ни са още по-валидни", каза бившият финансвов министър. Горанов подозира, че тези 3,8 млрд. нов дълг, които парламентът вече гласува, може да се окажат недостатъчни. Ако ме опровергаят, ще съм доволен, подозорим, че ще надхвърлят този лимит, добави той.