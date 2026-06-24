Прокурори за боя на пазара в Габрово: Няма данни да е на етническа основа

Продължава разследването на сбиването от 19 юни в районна на кооперативния пазар в Габрово. Един от пострадалите продължава лечението си в болница, но обвинени и задържани под стража няма. Това става ясно от съобщение на Районната прокуратура в града.

До момента по делото са извършени множество действия по разследването и са разпитани част от установените свидетели. На ОД на МВР – Габрово е възложено да издири и други очевидци, които да дадат показания. Предстои да бъде назначена видео и аудиотехническа експертиза на записи от видеокамери в района на инцидента. Поискана е информация и от ЕЕН 112, изброяват разследващите.

Изясняват се причините за възникналия конфликт, като събраните до момента доказателства не сочат той да е на етническа основа.

Изискана е и медицинската документация от прегледите на пострадалите лица, предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза за уврежданията, които са получили. Едно от пострадалите лица продължава да бъде на стационарно лечение в МБАЛ-Габрово", се посочва в текста.

Усилията на разследващите са насочени към детайлното изясняване на всички факти и обстоятелства, довели до възникването и ескалацията на конфликта, за да бъдат подведени под наказателна отговорност виновните лица.

Поредният масов бой, който доведе до нова ескалация на напрежението между българи и роми, стана вечерта на 19 юни в района на Централен кооперативен пазар. Според полицията той е провокиран от възникнал конфликт между група мъже (на възраст от 30 до 65 години), който е прераснал в сбиване. След инцидента имаше трима задържани за 24 часа и двама в болница с фактури. Арестуваните бяха пуснати без обвинения, а в социалните мрежи отново се заговори за протести срещу беззаконието и липсата на сигурност в Габрово.

Последното масово недоволство избухна в града след съседски бой на ул. "Митко Палаузов" на Гергьовден. 7 дни градът бе под окупация от жандармерия, на място дойде тогавашният главен секретар Георги Кандев, бе сменен и шефът на местната полиция.

Прокуратурата обръща внимание, че междуличностни конфликти не следва да бъдат използвани за насаждане на напрежение, противопоставяне или омраза между отделни лица и групи от обществото.