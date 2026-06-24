Турски шофьор блъсна камион и кола в село Липен

Значителни материални щети по два тежкотоварни автомобила са нанесени катастрофа в село Липен, община Монтана.

На 23 юни към 19 часа на ул. "Първа" в село Липен 30-годишен турски водач при управление на влекач „МАН" с прикачено полуремарке, движейки се в посока към град Враца, поради несъобразена скорост губи контрол над управлението, полуремаркето се поднася и навлиза в насрещната пътна лента, където се блъска странично в насрещно движещия се влекач „Рено" с благоевградска регистрация с прикачено полуремарке, управляван от 48-годишен водач от област Благоевград.

Вследствие на реализираното ПТП турското ремарке се отклонява и блъска паркиран лек автомобил „Фолксваген Голф" с монтанска регистрация, собственост на 32-годишен монтански жител. Българският влекач продължава движението си и навлиза през оградна мрежа в двора на имота на ул. „Първа" в селото. При реализираното ПТП са причинени материални щети по полуремаркето на турския ТИР и на българския влекач.

На двамата водачи са направени проби за употреба на алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни. При пътно-транспортното произшествие няма пострадали хора. По случая е извършен оглед и образувано досъдебно производство.