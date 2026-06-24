Зам.-директор на полицията в Пловдив поема "Вътрешна сигурност"

Досегашният зам.-директор на ОД на МВР в Пловдив Венелин Костов поема Дирекция "Вътрешна сигурност". Рокадата вече е в сила и е обявена на сайта на Министерството на вътрешните работи. Името на Костов пък е премахнато от страницата на пловдивската дирекция. Там го няма и другият зам.-директор Пламен Иванов, като към момента няма нито един полицай на тази позиция.

Венелин Костов е роден през 1978 година. В системата на МВР започва работа през септември 2003-а на длъжност полицай в сектор "Охранителна полиция" при Второ районно управление в Пловдив. Там преминава през позицията на младши полицейски инспектор, а през 2005 г. става младши разузнавач. През 2008-а е назначен като разузнавач в Трето районно, където през 2016 г. застава начело на една от групите за противодействие на криминалната престъпност, а през 2018-а - и на сектор "Криминална полиция". През 2020 г. Венелин Костов става началник на сектор в Дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР. Там изкарва до юни 2021-а, когато поема ръководството на пловдивското Трето районно, а от 18 октомври 2023 г. оглавяваше управлението в Стамболийски. На 25 март т.г. Венелин Костов стана вторият зам.-директор на пловдивската полиция.

Все още не е ясно кой ще заеме овакантената позиция.