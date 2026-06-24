Главният секретар на МВР Любомир Николов пътува към Угърчин заради тройното убийство

Очаква се изявление пред сградата на Общината след 13 ч

Главният секретар на МВР Любомир Николов пътува за Угърчин, където ще се срещне с шефа на ОДМВР - Ловеч ст. комисар Цветомир Цонков, заради тройното убийство в града.

Конфликт между няколко души завърши с три трупа в общежитие в гр. Угърчин тази нощ. Сигнал за драмата е подаден в ОД МВР-Ловеч в 3.40 сутринта, съобщиха от пресцентъра на полицията.

При извършените първоначални процесуално-следствени действия е установено, че телата на 27-годишен мъж и 18-годишно момиче са открити в стая в сградата, а тялото на 15-годишно момиче е намерено пред общежитието.

За случая незабавно е уведомен дежурен прокурор от Окръжна прокуратура - Ловеч. На местопроизшествието се извършват активни действия по разследването от служители на Главна дирекция "Национална полиция", разследващи полицаи, сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР - Ловеч, както и служители на РУ - Ловеч и РУ - Угърчин.

По предварителна информация трагедията е станала след спор, свързан с лични отношения и любовен триъгълник. Освен това се твърди, че мъж с криминално минало, е нападнал с нож жена и мъж, които са издъхнали от смъртоносни наранявания.

Версия, че причината за убийството в дома за социално слаби е заради гей ревност, разследва МВР. Задържаният, наръгал млад мъж и жена, е бивш затворник, наскоро излязъл след излежаване на присъдата си.

Преди да влезе зад решетките бил гадже с 27-годишния мъж. Докато бил в затвора обаче той започнал връзка с момиче. Двамата са открити наръгани с нож с дома за социално слаби. Смята се, че убиецът е отишъл да търси сметка на двойката и така се е стигнало до убийствата.

На срещата ще обсъдят мерки, които общинските и държавните институции трябва да предприемат в работата си с уязвими групи. След това ще дадат изявление пред общината в Угърчин.

Николов ще се запознае с предприетите до момента действия по разследването на тройното убийство, извършено през нощта. На място са служители на Главна дирекция „Национална полиция", разследващи полицаи от сектор „Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР – Ловеч, както и полицаи от районните управления в Ловеч и Угърчин. Окръжна прокуратура – Ловеч наблюдава работата по образуваното досъдебно производство, съобщават от пресцентъра на МВР.