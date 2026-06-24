ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Главния комисар на МВР Любомир Николов пътува към ...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23102805 www.24chasa.bg

Венелин Найденов отново оглавява НАП в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

428
Венелин Найденов Снимка: НАП - Пловдив

Венелин Найденов е назначен отново за шеф на НАП в Пловдив, научи "24 часа". Все още не е официално обявено на сайта на дирекцията, но се очаква до края на деня той да бъде представен пред служителите.

Той заемаше поста от август 2015 г. до края на 2023 г. Тогава беше сменен от зам.-шефа на НАП в София с ресор "Контрол, събиране и държавни вземания" Пламен Георгиев. До момента НАП оглавяваше Иван Кръстев. 

Венелин Найденов е роден през 1971 година и е завършил висшето си образование със степен "магистър" в Стопанската академия в Свищов със специалност "Социално и застрахователно дело". През 2006 г. защитава втора магистратура по публична администрация в Техническия университет във Варна.

В системата на данъчна администрация е от 1 януари 2006 г.

Венелин Найденов Снимка: НАП - Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание