Венелин Найденов отново оглавява НАП в Пловдив

Венелин Найденов е назначен отново за шеф на НАП в Пловдив, научи "24 часа". Все още не е официално обявено на сайта на дирекцията, но се очаква до края на деня той да бъде представен пред служителите.

Той заемаше поста от август 2015 г. до края на 2023 г. Тогава беше сменен от зам.-шефа на НАП в София с ресор "Контрол, събиране и държавни вземания" Пламен Георгиев. До момента НАП оглавяваше Иван Кръстев.

Венелин Найденов е роден през 1971 година и е завършил висшето си образование със степен "магистър" в Стопанската академия в Свищов със специалност "Социално и застрахователно дело". През 2006 г. защитава втора магистратура по публична администрация в Техническия университет във Варна.

В системата на данъчна администрация е от 1 януари 2006 г.