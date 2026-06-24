Два сигнала за змии в пешеходната зона на Смолян в рамките на ден

Два сигнала за забелязани змии в пешеходната зона на Смолян са били получени на 23 юни 2026 г., съобщиха от РСПБЗН – Смолян.

Сигналите са постъпили в 14:23 ч. и 21:45 ч. за забелязани влечуги на бул. „България", едно от най-оживените места в града.

На място са изпратени екипи на пожарната, които са предприели действия по обезопасяване на районите и безопасното отстраняване на змиите.

Влечугите са били уловени и преместени на безопасни места извън населената зона, без да бъде допусната опасност за гражданите. От службите напомнят на хората при среща със змия да запазят спокойствие, да не се опитват сами да я прогонват и незабавно да подадат сигнал на телефон 112.