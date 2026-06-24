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След серия протести: Д-р Йовко Червенков официално оглави Окръжна болница в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Д–р Йовко Червенков е на 38 години, работил е в болницата в Пазарджик, баща му завежда АГ–то в Асеновград, а майка му ръководи болничната аптека на УМБАЛ "Свети Георги". Той е племенник на депутата доктор Иван Червенков. Снимка: ФБ

Медици от здравното заведение оспорваха конкурса с мотиви, че той е бил манипулиран

Избраният с конкурс през октомври 2025 г. д-р Йовко Червенков вече официално е изпълнителен директор на УМБАЛ "Пловдив". На днешното събрание е взето официално решение ортопедът да заеме позицията, за която се класира миналата година, но не успяваше да застане начело на здравното заведение заради отпор от страна на част от персонала.

След новината за избора му м.г., медици неколкократно излизаха на протест и оспорваха конкурса с мотиви, че той е бил манипулиран. Те настояваха тогавашният здравен министър Силви Кирилов да вземе отношение. Лекари и сестри държаха болницата да продължи да ръководи д-р Динчо Генев. На конкурса за ръководния пост в здравното заведение в Пловдив се бореха трима - Генев, Йовко Червенков и специалистът по съдебна медицина д-р Марин Балтов.

Д-р Йовко Червенков е родом от Асеновград. Завършва Медицинския университет в Пловдив, а след това специализира във Военномедицинската академия в София. В периода 2016-2022 г. работи като лекар специалист в Спешното ортопедично отделение на УМБАЛ "Св. Георги". Ръководил е и Отделението по ортопедия и травматология на МБАЛ "Пазарджик".

Д–р Йовко Червенков е на 38 години, работил е в болницата в Пазарджик, баща му завежда АГ–то в Асеновград, а майка му ръководи болничната аптека на УМБАЛ "Свети Георги". Той е племенник на депутата доктор Иван Червенков. Снимка: ФБ

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