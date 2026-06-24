Русе посреща световни асове по въздушна акробатика на 27 юни

Впечатляващо авиошоу над Русе и Гюргево ще могат да наблюдават жителите и гостите на двата бряга на 27 юни по време на парада „Два флага - една река". От 18:15 ч. свои изпълнения в небето ще демонстрират „Ястребите на Румъния". Това е националният акробатичен отбор на северната ни съседка, който е един от най-високо ценените в Европа и света. Основан в рамките на Румънския аероклуб, екипът насърчава дисциплината и отборния дух, предлагайки зрелищни въздушни демонстрации на публиката, съобщават от пресцентъра на Община Русе.

В състава влизат петима пилоти с богат летателен опит: Джордже Ротару – лидер на формацията, с над 6000 часа полет; Андреа Бънесару – дясно крило/соло, с над 3000 часа полет; Валентин Кавал – дясно крило, с над 3000 часа полет; Теодор Мунтяну – ляво крило/опашка, с над 4000 часа полет и Ласло Ференц – дясно крило, с над 7000 часа полет.

Водена от Джордже Ротару, формацията лети със самолети Extra 330SC, признати по целия свят за своите акробатични изпълнения. Всяка демонстрация включва пълно доверие между пилотите, перфектна координация и изпълнение на акробатични маневри при високи скорости и много близки разстояния между самолетите.

„Ястребите на Румъния" участват в европейски и световни първенства, постигайки най-добри резултати. През годините те успешно са представяли Румъния на множество международни аеронавтични ралита и събития, впечатлявайки публиката с адреналин, прецизност и страстта към летенето, която обединява членовете на екипа. През 2025 г. групата участва и в Националния шампионат по безмоторно летене, който се проведе на летището в Щръклево.

За да се осигури чист коридор за екстремните маневри на „Ястребите" и да се гарантира безопасността на всички, пускането на дронове в района е строго забранено между 18 и 19 ч. Организаторите на събитието апелират граждани и фирми да спазват стриктно тази забрана, за да се предотвратят инциденти.