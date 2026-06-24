Откриха амфетамин в затворническото общежитие в Смолян

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Таблетка, реагирала на амфетамин при полеви наркотест, е била открита при проверка в Затворническото общежитие в Смолян на 23 юни 2026 г.

Наркотичното вещество е намерено в помещение, обитавано от шестима лишени от свобода, по време на извършена проверка от служители на затворническото заведение.

По случая е образувано досъдебно производство за притежание на наркотични вещества, като разследването продължава.

Случаите на намерени наркотични вещества в затворническото общежитие в Смолян се увеличават. Най- често са свързани със скрити пратки, изоставени в коридори, общи помещения или около портала на сградата.