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Откриха амфетамин в затворническото общежитие в Смолян

Валентин Хаджиев

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Дрогата е открита в стая, обитавана от шестима души в затворническото общежитие в Смолян„ Снимка: Архив

Таблетка, реагирала на амфетамин при полеви наркотест, е била открита при проверка в Затворническото общежитие в Смолян на 23 юни 2026 г.

Наркотичното вещество е намерено в помещение, обитавано от шестима лишени от свобода, по време на извършена проверка от служители на затворническото заведение.

По случая е образувано досъдебно производство за притежание на наркотични вещества, като разследването продължава.

Случаите на намерени наркотични вещества в затворническото общежитие в Смолян се увеличават. Най- често са свързани със скрити пратки, изоставени в коридори, общи помещения или около портала на сградата.

Дрогата е открита в стая, обитавана от шестима души в затворническото общежитие в Смолян„ Снимка: Архив

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