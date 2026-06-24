България е сред най-добрите крайбрежни страни за преселване в Европа

България попадна сред най-добрите крайбрежни страни в Европа за преместване. Това показват данните от класацията на кипърската адвокатска кантора "Philippou". Оттам провели индексно проучване, с което класират крайбрежните страни от ЕС, предлагащи най-добро общо качество на живот.

Максималната оценка, която всяка държава може да получи, е 100 т., на базата на 6 фактора: средни разходи на домакинство на човек, разходи за жилище като дял от дохода на домакинството, конкурентоспособност на личните данъци, нивата на местна престъпност, насилие или вандализъм, годишната продължителност на слънчевото греене и средна температура.

Така България се класира на 6-то място сред европейските крайбрежни държави с резултат 70,07 от 100 т. Най-добрият резултат на страната ни е за конкурентоспособност на личните данъци, за което получава перфектните 100 от 100 т. Средни годишни разходи на домакинство на човек са сред най-ниските у нас: 9250 евро. По продължителност на греенето на слънцето годишно сме с 3375 часа, а средната температура за страната е 14,2°.

На първо място в класацията е Хърватия, която е определена за най-добрата крайбрежна страна в ЕС за живеене. Резултатът й е 85,76 от 100. Представянето на Хърватска е добро и в 6-те категории, като там е отчетено най-ниското ниво на местна престъпност, насилие и вандализъм на фона на всички държави в класацията. Резултатът по този критерий на страната е 1,4%.

Освен това Хърватия предлага и най-добрите финансово достъпни варианти за хора, които искат да се преселят. Средните годишни разходи на домакинство на човек са 12 410 евро, което е едно от най-ниските нива в цялата класация.

По цени за домакинство страната е с вторите най-ниски цени в класирането, като те представляват само 11,5% от доходите. Хърватия печели и от 3600 часа моделирана годишна продължителност на слънчевото греене, съчетана със средна температура от 17,2°C.

На второ място в класацията е Малта, която постига резултат от 80,91 точки. Островната държава е втората страна с най-дълго време със слънчева светлина годишно, с отчетени 3963 часа. Също така получава много високи оценки по конкурентоспособност на личните данъци с резултат 93,8/100, който измерва колко опростена и благоприятна е системата за лично данъчно облагане на дадена държава за физическите лица.

Изненадващо Румъния, чиято брегова линия не е сред топ дестинациите за туристи, застава на трето място в класацията със 78,92 от 100 т. Средните разходи на домакинство на човек са най-ниските в индекса - 11 460 евро годишно. Данъчната система на Румъния е почти толкова благоприятна, колкото тази на България: вторият най-висок резултат за лични данъци в проучването - 97,7/100.

На 4-то място е Кипър - дестинация за любителите на жаркото слънце. Резултатът на страната е 75,52 и е определена като най-топлата и най-слънчева страна с 21,2°C средна температура и 4053 часа моделирана слънчева светлина годишно.

Жилищата също са сред най-достъпните, като разходите представляват едва 10,9% от дохода на домакинствата, което е най-ниският показател в целия индекс.

Впечатление прави, че Португалия се класира на 10-то място, с 65,71 т. Страната е на шесто място по най-висока моделирана продължителност на слънчево греене - 3698 часа годишно. На шесто място е и за най-висока средна температура - 17,3°C. Пада на 10-то място за местната престъпност и се нарежда в горната половина на класацията. Въпреки това, разочарованието за Португалия идва от резултата за лични данъци (58,2 от 100), като по този фактор е на шесто място от дъното на класацията.