Социалната пенсия става 183 евро от 1 юли

Социалната пенсия за старост ще бъде увеличена от 1 юли до размер от 183,81 евро с решение на Министерският съвет от днес. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг след правителственото заседание.

По думите ѝ увеличението е в съответствие с процента, използван при актуализацията на пенсиите по т.нар. швейцарско правило, както и при повишаването на минималните пенсии. С приемането на решението правителството завършва цикъла по актуализация на всички видове пенсии, които се увеличават по този механизъм, казаха от ведомството.

Ефремова допълни, че социалната пенсия за старост се отпуска на хора, навършили 70 години, чиито средномесечни доходи на член от семейството са под определения праг и които нямат необходимия осигурителен принос за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Според министъра увеличението на социалната пенсия ще доведе и до ръст на други плащания, които са обвързани с нейния размер. Сред тях са социалната пенсия за инвалидност, персоналната пенсия и част от инвалидните пенсии, които не са свързани с трудова дейност.

От 1 юли ще се увеличат и две добавки към пенсиите – добавката за чужда помощ, изплащана на хора с увреждания, както и добавките за ветераните от войните, каза Ефремова. И допърлни, че увеличението обхваща 163 хиляди души в България.

„По този начин подкрепяме хората в най-ниския сегмент на доходите", каза министърът.

Ефремова допълни, че решенията са в изпълнение на ангажимента на кабинета за подкрепа на най-уязвимите групи в обществото и са съобразени с действащото законодателство. Мярката била част от по-широк пакет политики за подкрепа на уязвимите групи.