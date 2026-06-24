Министър Шишков: Незаконният град във Варна трябва да бъде съборен със заповед на кмета

Незаконният град във Варна трябва да бъде съборен със заповед на кмета на Варна, обами министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в кулоарите на парламента.

"Незаконният град подлежи на премахване и следва кметът да си свърши работата, така, както законът повелява. Ако иска помощ - ще получи", коментира още регионалният министър. И допълни, че законът не позволявал сградите да се ползват с държавна цел.

%В рамките на проверката се установи, че през 2023 г. има страшно много издадени удостоверения за търпимост, което за нас е сигнал, че това се е случвало и във времето назад. Проверката за Община Варна продължава", допълни Шишков.

На въпрос дали хората, които са осигурявали политически чадър за незаконното строителство трябва да бъдат обвинени, Шишков посочи, че със сигурност трябва, когато бъдат констатирани по правилния начин.

"Много е важно във всяко обвинение да има съответната правна сила, за да може то да се случи. Намирането на истинските виновници може да стане само по един начин - един по един, малко по малко да стигнем до върха на пирамидата. Олигархията в България е местна и национална, представлява една пирамида", комеентира министърът, цитиран от БТА. И допърлни, че „ВиК"-Варна също била в прицела на министерската проверка заради наличието на ток и вода на територията на незаконните постройки.