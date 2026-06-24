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Арестуваният в Угърчин сменил дрехите си, преди да го хванат. Обвиняват го за 3 убийства

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ЛЮБОМИР НИКОЛОВ

За 3 убийства ще бъде обвинен 27-годишният рецидивист, задържан за трите трупа в общежитието в Угърчин. Той имал групирана присъда от 2 години затвор за кражби на вещи и коли и излязъл на свобода на 12 юни. Това разказаха разследващи на брифинг в Угърчин. И посочиха, че макар и хванат в социалното жилище, мъжът е сменил дрехите си.

Досега се смяташе, че бандитът е убил само 18-годишна млада жена и 27-годишен мъж, а 16-годишното момиче е паднало от балкона заради епилепсия. Причината за скандала е любовен триъгълник. По данни на "24 часа" причината била връзка между двамата мъже, преди единият да влезе в затвора. Разследващите обаче не дадоха подробности за отношенията между тримата.

Сигналът за престъплението е подаден около 3 часа през нощта от съседи, които чули падането на тялото на непълнолетното момиче. При пристигането на място на полицията убиецът бил сменил дрехите си, каза главният секретар на МВР Любомир Николов

„Установихме всички факти относно пребиваването на лицата в общежитието, не са установени нарушения. Жертвите са живели там около 15 години. 16-годишното момиче е паднало от малка височина, разследва се причината за смъртта ѝ", каза Николов. Посочи, че трябва да има профилактика на уязвими групи хора, които живеят в социални жилища.

А окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков обясни, че има достатъчно данни за насилие по трите тела, затова 27-годишният мъж, задържан за случая, ще бъде подведен под отговорност за 3 убийства. За подобно престъпление законът предвижда от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

ЛЮБОМИР НИКОЛОВ

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