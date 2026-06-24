Обновиха здравната служба в град Костандово

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Здравната служба в Костандово е обновена и с ново оборудване.

Жителите на града вече имат приветлива здравна служба, а работещите специалисти имат възможност да използват за пациентите, най-съвременна техника.

Това става възможно след като община Ракитово спечели и реализира проект, финансиран от Националния план за устойчивост, по процедура BG-RRP-12.014-0128-C01.

Само три месеца след подписването на договора, сградата на службата е обновена като са подменени външната дървена дограма и входните врати, ремонтирана е чакалнята, лекарските кабинети, манипулационната, санитарните помещения, тоалетните, обособена е и тоалетна за хора в неравностойно положение.

По преценка на Министерството на здравеопазването са доставени пациентски столове, кушетки, превързочни колички, стойки за инфузионна терапия, теглилка с ръстомер, носилка, подвижен апарат за аспирация, апарат за диагностика на ушни заболявания, автоматичен дефибрилатор, модулна безжична система за диагностика, телемедиен куфар за диагностика и др.

Кметът на община Ракитово Георги Холянов лично инспектира довършителните дейности и предаде оборудването на специалистите в здравната служба.