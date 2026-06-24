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Обновиха здравната служба в град Костандово

Диана Варникова

[email protected]

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Кметът на община Ракитово Георги Холянов предава оборудването на здравните специалисти

Здравната служба в Костандово е обновена и с ново оборудване.

Жителите на града вече имат приветлива здравна служба, а работещите специалисти имат възможност да използват за пациентите, най-съвременна техника.

Това става възможно след като община Ракитово спечели и реализира проект, финансиран от Националния план за устойчивост, по процедура BG-RRP-12.014-0128-C01.

Само три месеца след подписването на договора, сградата на службата е обновена като са подменени външната дървена дограма и входните врати, ремонтирана е чакалнята, лекарските кабинети, манипулационната, санитарните помещения, тоалетните, обособена е и тоалетна за хора в неравностойно положение.

По преценка на Министерството на здравеопазването са доставени пациентски столове, кушетки, превързочни колички, стойки за инфузионна терапия, теглилка с ръстомер, носилка, подвижен апарат за аспирация, апарат за диагностика на ушни заболявания, автоматичен дефибрилатор, модулна безжична система за диагностика, телемедиен куфар за диагностика и др.

Кметът на община Ракитово  Георги Холянов лично инспектира довършителните дейности и предаде оборудването на специалистите в здравната служба.

Кметът на община Ракитово Георги Холянов предава оборудването на здравните специалисти
Кметът на община Ракитово Георги Холянов предава оборудването на здравните специалисти
Кметът на община Ракитово Георги Холянов предава оборудването на здравните специалисти

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