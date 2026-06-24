Окончателно: 100 лв. глоба за зъболекарката, след чиято интервенция почина Ангел от Белащица

Д-р Десислава Георджева не била съгласна и с тази санкция, но пропуснала да я оспори

Стоматоложката д-р Десислава Георджева, извършила интервенцията, след която почина 6-годишният Ангел Райчев от Белащица, трябва да плати глоба от 100 лв. Решението за това е на Административният съд в Пловдив и е окончателно.

Момчето почина на 4 април м.г. след продължило часове стоматологично лечение под упойка. Пръв с обвинение за това се сдоби анестезиологът д-р Пламен Мандев, а след това още един негов колега и д-р Георджева. На този етап досъдебното производство не е приключило.

След смъртта на детето със случая се зае и Изпълнителна агенция "Медицински надзор". Тя наложи на зъболекарката две санкции - от 100 и от 300 лв. Те бяха обжалвани пред Районния съд, който отмени по-голямата глоба. От агенцията оспориха пред втората инстанция, но без успех.

По-ниската от двете глоби е за това, че преди да пристъпи към операцията, д-р Георджева не се е консултирала с детски лекар, а това нарушава действащите медицински стандарти. Съдиите не са съгласни обаче, че лечението е трябвало да бъде осъществено от специалист по детска дентална медицина с преминат курс за лечение на деца под обща анестезия. В закона е записано, че това е необходимо, когато става въпрос за дете "със специални нужди", каквото не е установено Ангел да е бил.

От протокола по делото в Административния съд става ясно, че д-р Десислава Георджева не е била съгласна и със санкцията от 100 лв., но е пропуснала възможността да оспори решението в тази му част.